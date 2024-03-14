Пономарева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пономарев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1850 и 1858