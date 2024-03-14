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Пономарева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пономарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1850 и 1858
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