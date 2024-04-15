Пономарев Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Пономарев Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Палагея Ефимовна
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна
Место жительства
С 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пономарев Матвей Ефимович
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Аграфена ? Ефимовна
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847