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Пономарев Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Пономарев Иван Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Палагея Ефимовна

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пономарев Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пономарев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Аграфена ? Ефимовна

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Степанида Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1847
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