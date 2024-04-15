Пономарева Палагея Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Палагея Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Ефимович

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Ефимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пономарев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Пономарев Матвей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Матвей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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