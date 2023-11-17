Федотова (Щукина) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1902
Дата смерти13.11.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902
Отец: Семен
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Соколова (Федотова) Зинаида
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1926
Сын: Федотов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1929
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Беспечная (Федотова) Анна
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Федотов Николай
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1944
Дочь: Сычик (Федотова) Антонина
Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич
Смерть
13.11.1989
Умерла у дочери Анны в Пушкино
Похороны
Неизвестно
(скорее всего)