Федотова (Щукина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Щукина) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1902

Дата смерти

13.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1902

Отец: Семен

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Соколова (Федотова) Зинаида

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1926

Сын: Федотов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1929

Сын: Федотов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Беспечная (Федотова) Анна

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Федотов Николай

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1944

Дочь: Сычик (Федотова) Антонина

Отец ребёнка: Федотов Сергей Алексеевич

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.11.1989
Умерла у дочери Анны в Пушкино
Похороны
Неизвестно
Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
(скорее всего)

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