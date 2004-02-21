Федотов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1926
Дата смерти21.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926
Рождение ребёнка
11.06.1952
Дочь: Сурина Нина Александровна
Мать ребёнка: Федотова Клавдия Ильинична
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1954
Сын: Федотов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Федотова Клавдия Ильинична
Награда
06.03.1985
Орден Отечественной войны II степени. № наградного документа - 74, номер записи 1512094795 (подвиг народа)
Смерть
21.02.2004
Похороны
Неизвестно
Тульское городское кладбище №3