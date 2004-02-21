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Федотов Александр Сергеевич

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Место рождения

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.11.1926

Дата смерти

21.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1926

Отец: Федотов Сергей Алексеевич

Мать: Федотова Мария Семеновна

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1952

Дочь: Сурина Нина Александровна

Мать ребёнка: Федотова Клавдия Ильинична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1954

Сын: Федотов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Федотова Клавдия Ильинична

Награда
06.03.1985
Орден Отечественной войны II степени. № наградного документа - 74, номер записи 1512094795 (подвиг народа)
Смерть
21.02.2004
Похороны
Неизвестно
Тульское городское кладбище №3
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