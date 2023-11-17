Федотов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Виктор Сергеевич

Федотов Виктор Сергеевич

Место рождения

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.01.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1929

Отец: Федотов Сергей Алексеевич

Мать: Федотова (Щукина) Мария Семеновна

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Федотов Владимир

Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.08.1952

Дочь: Гришина (Федотова) Любовь

Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1960

Сын: Федотов Анатолий

Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.