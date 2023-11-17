Федотов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1929
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Федотов Владимир
Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия
Рождение ребёнка
29.08.1952
Дочь: Гришина (Федотова) Любовь
Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия
Рождение ребёнка
25.11.1960
Сын: Федотов Анатолий
Мать ребёнка: Федотова (Киселева) Клавдия
Смерть
Неизвестно