Беспечная (Федотова) Анна
Место рождения
Дата рождения30.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931
Отец: Федотов Сергей
Мать: Федотова Мария
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Беспечный Анатолий
Рождение ребёнка
27.09.1961
Сын: Беспечный Андрей
Отец ребёнка: Беспечный Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспечный Анатолий
Смерть
Неизвестно