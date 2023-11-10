Беспечная (Федотова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспечная (Федотова) Анна

Место рождения

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931

Отец: Федотов Сергей

Мать: Федотова Мария

Теляково, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Беспечный Анатолий

Рождение ребёнка
27.09.1961

Сын: Беспечный Андрей

Отец ребёнка: Беспечный Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспечный Анатолий

Смерть
Неизвестно
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