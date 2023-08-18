Беспечный Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспечный Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспечная (Федотова) Анна

Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: (Беспечная) Наталья

Мать ребёнка: Беспечная (Федотова) Анна

Рождение ребёнка
27.09.1961

Сын: Беспечный Андрей

Мать ребёнка: Беспечная (Федотова) Анна

Смерть
Неизвестно

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