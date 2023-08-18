Беспечный Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: (Беспечная) Наталья
Мать ребёнка: Беспечная (Федотова) Анна
Рождение ребёнка
27.09.1961
Сын: Беспечный Андрей
Мать ребёнка: Беспечная (Федотова) Анна
Смерть
Неизвестно