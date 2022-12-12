Жарова Ирина Симиенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Добряков Симиен Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1826
Сын: Жаров Михаил Федоров
Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров
Рождение ребёнка
30.03.1829
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров
Рождение ребёнка
21.05.1836
Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Парфир Федоров
Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно