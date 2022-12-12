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Жарова Ирина Симиенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Добряков Симиен Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1826

Сын: Жаров Михаил Федоров

Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1829

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Сын: Жаров Константин Федоров

Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Парфир Федоров

Отец ребёнка: Жаров Федор Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Федор Никифоров

Смерть
Неизвестно
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