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Жаров Федор Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Жаров Никифор Афанасьев

Мать: Жарова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
08.01.1826

Сын: Жаров Михаил Федоров

Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1829

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1836

Сын: Жаров Константин Федоров

Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Парфир Федоров

Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Ирина Симиенова

Смерть
Неизвестно
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