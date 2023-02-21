Жаров Федор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Жаров Никифор Афанасьев
Мать: Жарова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
08.01.1826
Сын: Жаров Михаил Федоров
Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова
Рождение ребёнка
30.03.1829
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова
Рождение ребёнка
21.05.1836
Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Парфир Федоров
Мать ребёнка: Жарова Ирина Симиенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарова Ирина Симиенова
Смерть
Неизвестно