Добряков Симиен Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Симиен Осипов

Добряков Симиен Осипов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Вычислено 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Добряков Ефим Симиенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Маршева Марина Симиенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Жарова Ирина Симиенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Симеонова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Вычислено 1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close