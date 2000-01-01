Добряков Симиен Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиВычислено 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Маршева Марина Симиенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Жарова Ирина Симиенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Симеонова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Вычислено 1819