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Жаров Константин Федоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.05.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836

Отец: Жаров Федор Никифоров

Мать: Жарова Ирина Симиенова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.05.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж Села удельной кресьянин Андрей Ефимоф Симакоф; воспреемница - Того ж села уделнаго кресьянина Ивана Леонтьива Сомкова жена Настасия Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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