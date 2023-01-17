Жаров Константин Федоров
Место рождения
Дата рождения21.05.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1836
Отец: Жаров Федор Никифоров
Мать: Жарова Ирина Симиенова
Крещение
22.05.1836
воспреемники: Онаго ж Села удельной кресьянин Андрей Ефимоф Симакоф; воспреемница - Того ж села уделнаго кресьянина Ивана Леонтьива Сомкова жена Настасия Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно