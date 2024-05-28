(Курбатова) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбатова) Настасья Петровна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Курбатов Петр Афанасьевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Евдокия (Авдотья) Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Парасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1751

Сын: Понкратов Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот РГАДА, 350-2-1636-647л
Смерть
Неизвестно

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