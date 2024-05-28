(Курбатова) Настасья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: Курбатов Петр Афанасьевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Панкратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Евдокия (Авдотья) Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Панкратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Парасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Панкратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1751
Сын: Понкратов Василий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Панкратов
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот РГАДА, 350-2-1636-647л
Смерть
Неизвестно