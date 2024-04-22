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Курбатов Петр Афанасьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1682

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Курбатов Афонасий

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Курбатов Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Дарья Михайловна

Смерть
1750
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
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