Курбатов Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Курбатов Афонасий
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Курбатов Лаврентий Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Настасья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот