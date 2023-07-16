Курбатов Лаврентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Лаврентий Петрович

Курбатов Лаврентий Петрович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Курбатов Петр Афанасьевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Малиновцева (Курбатова) Парасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.