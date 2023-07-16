Курбатов Лаврентий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1716
Отец: Курбатов Петр Афанасьевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Смерть
Неизвестно