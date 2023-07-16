Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Гробов Федот Никитич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1730
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Малиновцева (Курбатова) Парасковья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович
Смерть
Неизвестно