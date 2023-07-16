Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Гробова) Парасковья Федотовна

Курбатова (Гробова) Парасковья Федотовна

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Гробов Федот Никитич

Мать: Гробова Меланья Тихоновна

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Лаврентий Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
С 1730
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Малиновцева (Курбатова) Парасковья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.