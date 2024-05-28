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Кондратий Панкратов

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Панкрат Аггеев

Мать: Марья Артемьевна

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Курбатова) Настасья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Евдокия (Авдотья) Кондратьевна

Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Работа или профессия
1747
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1630-427об
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Парасковья Кондратьевна

Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1751

Сын: Понкратов Василий Кондратьев

Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот РГАДА, 350-2-1636-647л
Упоминание
1762
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-654об В раскольниках по двойному окладу
Смерть
Неизвестно

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