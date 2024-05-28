Кондратий Панкратов
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Панкрат Аггеев
Мать: Марья Артемьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Место жительства
С 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Евдокия (Авдотья) Кондратьевна
Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Работа или профессия
1747
РГАДА, 350-2-1630-427об
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Парасковья Кондратьевна
Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1751
Сын: Понкратов Василий Кондратьев
Мать ребёнка: (Курбатова) Настасья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот РГАДА, 350-2-1636-647л
Упоминание
1762
РГАДА, 350-2-1636-654об В раскольниках по двойному окладу
Смерть
Неизвестно