Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1877 ст.

Отец: Ванюрихин (Ванюрхин) Стефан Павлов

Мать: Ванюрхина Марья (Мария) Диомидова Деомидова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхняя Сарполы крестьянин Стефан Павлов и законная его жена Марья Деомидова,оба православные
Крещение
31.07.1877 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Порфир Димитриев и крестьянская девица Ирина Власова
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Муж: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев,православный,вторым браком(20 лет). Девица Мензелинского уезда деревни Верхней Сарапалы крестьянина Стефана Павлова дочь Соломония Стефанова,православ... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1897 ст.

Сын: Зайцев Иван 1 Сергеев

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова, оба православные деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время)
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.

Сын: Зайцев Иван 2 Сергеев

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Стефанида? Стефанова, оба православные
Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.

Дочь: (Зайцева) Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.

Сын: Зайцев Сергей Сергеев

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Рождение ребёнка
18.12.1906 ст.

Дочь: (Зайцева) Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова,оба православные. отметка от 1.07.1950г.
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Дочь: (Зайцева) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Смерть
Неизвестно

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