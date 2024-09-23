Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова
Место рождения
Дата рождения28.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
28.07.1877 ст.
Деревни Верхняя Сарполы крестьянин Стефан Павлов и законная его жена Марья Деомидова,оба православные
Крещение
31.07.1877 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Порфир Димитриев и крестьянская девица Ирина Власова
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев,православный,вторым браком(20 лет). Девица Мензелинского уезда деревни Верхней Сарапалы крестьянина Стефана Павлова дочь Соломония Стефанова,православ... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова, оба православные деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время)
Рождение ребёнка
08.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Стефанида? Стефанова, оба православные
Рождение ребёнка
07.01.1900 ст.
Дочь: (Зайцева) Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Рождение ребёнка
18.12.1906 ст.
Дочь: (Зайцева) Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова,оба православные. отметка от 1.07.1950г.
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Дочь: (Зайцева) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Адрианов
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Смерть
Неизвестно