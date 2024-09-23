Зайцев Сергей Сергеев
Место рождения
Дата рождения06.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1901 ст.
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Сайт "Память народа" Зайцев Сергей Сергеевич Документ в учетной картотеке Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н, д. Водохранный Причина выбытия: попал в плен (о... Показать все
Крещение
07.10.1901 ст.
Восприемники: Деревни Соколки крестьянин Авдий Даниилов Мустаев и крестьянина Адриана Никонорова Зайцева жена Анна Феодорова
Смерть
Неизвестно