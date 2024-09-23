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Зайцев Иван 2 Сергеев

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

08.07.1898 ст.

Дата смерти

27.07.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1898 ст.

Отец: Зайцев Сергей Адрианов

Мать: Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова

Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Стефанида? Стефанова, оба православные
Крещение
12.07.1898 ст.
Восприемники: Мензелинского уезда деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и деревни Соколки крестьянина Адриана Никанорова Зайцева дочь Варвара Адрианова
Смерть
27.07.1898 ст.
от младенческой Деревня Соколки крестьянина Сергея Адрианова Зайцева сын Иван (3 нед.)

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