Зайцев Иван 1 Сергеев
Место рождения
Дата рождения19.02.1897 ст.
Дата смерти16.03.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.02.1897 ст.
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова, оба православные деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время)
Крещение
22.02.1897 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и деревни Соколки крестьянина Адриана Никанорова Зайцева дочь Варвара Адрианова
Смерть
16.03.1897 ст.
от младенческой Деревни Соколки крестьянина Сергея Адрианова Зайцева сын Иван (1 мес.)