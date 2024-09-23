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Зайцев Иван 1 Сергеев

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

19.02.1897 ст.

Дата смерти

16.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1897 ст.

Отец: Зайцев Сергей Адрианов

Мать: Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова

Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Стефанова, оба православные деревня Соколки Чистопольского уезда Казанской губернии ( не существует в настоящее время)
Крещение
22.02.1897 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Агап Стефанов и деревни Соколки крестьянина Адриана Никанорова Зайцева дочь Варвара Адрианова
Смерть
16.03.1897 ст.
от младенческой Деревни Соколки крестьянина Сергея Адрианова Зайцева сын Иван (1 мес.)

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