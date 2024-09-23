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(Зайцева) Татьяна Сергеева

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

07.01.1900 ст.

Дата смерти

07.03.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900 ст.

Отец: Зайцев Сергей Адрианов

Мать: Зайцева (Ванюрхина) Соломония Стефанова

Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Крещение
09.01.1900 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки Уфимской губернии, крестьянин Агап Степанов и деревни Соколки крестьянина Адриана Николаева Зайцева дочь Степанида Адрианова
Смерть
07.03.1900 ст.
от скарлатины Деревня Соколки крестьянина Сергея Адрианова Зайцева дочь Татьяна (2 года)

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