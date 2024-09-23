(Зайцева) Татьяна Сергеева
Место рождения
Дата рождения07.01.1900 ст.
Дата смерти07.03.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900 ст.
Деревни Соколки крестьянин Сергей Адрианов Зайцев и законная жена его Соломония Степанова, оба православные
Крещение
09.01.1900 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки Уфимской губернии, крестьянин Агап Степанов и деревни Соколки крестьянина Адриана Николаева Зайцева дочь Степанида Адрианова
Смерть
07.03.1900 ст.
от скарлатины Деревня Соколки крестьянина Сергея Адрианова Зайцева дочь Татьяна (2 года)