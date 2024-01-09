Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Иван

Мать: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Козлов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панухина (Козлова) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Козлов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Петр

Смерть
Неизвестно

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