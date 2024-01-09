Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панухина (Козлова) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Козлов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Петр
Смерть
Неизвестно