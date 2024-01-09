Козлов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панухина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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