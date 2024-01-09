Добрынин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лескова (Добрынина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Иванович
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно