Добрынин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лескова (Добрынина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Александр Иванович

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Смерть
Неизвестно

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