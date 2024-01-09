Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Анфеноген Федорович

Мать: Новгородцева (Терехова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лескова (Добрынина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Александр Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Иван

Смерть
Неизвестно

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