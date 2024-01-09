Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина (Добрынина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Добрынина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина (Добрынина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лескова (Добрынина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Иванович
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добрынин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрынин Иван
Смерть
Неизвестно