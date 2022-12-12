Трофимов Максим Петров
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Петр Трофимов
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1871
Дочь: София Максимова
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно