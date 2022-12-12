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Трофимов Максим Петров

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Петр Трофимов

Мать: Акулина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофимов Михаил Максимов

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Дочь: София Максимова

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
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