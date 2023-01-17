Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Елена Максимова
Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров
Рождение ребёнка
10.09.1871
Дочь: София Максимова
Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно