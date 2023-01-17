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Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофимов Михаил Максимов

Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Елена Максимова

Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Дочь: София Максимова

Отец ребёнка: Трофимов Максим Петров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Максим Петров

Смерть
Неизвестно
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