(Трофимова) София Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трофимова) София Максимова

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1871

Отец: Трофимов Максим Петров

Мать: Матрена Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.05.1890

Муж: Миронов Василий Семенов

Рождение ребёнка
15.07.1893

Сын: Миронов Василий Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1896

Сын: Миронов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Миронов Николай Васильев

Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Миронов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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