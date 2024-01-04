(Трофимова) София Максимова
Место рождения
Дата рождения10.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1871
Отец: Трофимов Максим Петров
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
11.05.1890
Рождение ребёнка
15.07.1893
Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов
Рождение ребёнка
25.02.1896
Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов
Рождение ребёнка
09.05.1898
Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов
Рождение ребёнка
04.10.1907
Отец ребёнка: Миронов Василий Семенов
Смерть
Неизвестно