Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Трофимов Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Петр Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трофимов Максим Петров

Отец ребёнка: Петр Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Трофимов

Смерть
Неизвестно
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