Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трофимов Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Петр Трофимов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Петр Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Трофимов
Смерть
Неизвестно