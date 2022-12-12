Петр Трофимов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1806
Рождение
1809
Отец: Трофим Сафронов
Мать: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трофимов Александр Петров
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Смерть
1837