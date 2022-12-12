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Петр Трофимов

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Место рождения

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1806
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1809

Отец: Трофим Сафронов

Мать: Анна Александрова

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Трофимов Александр Петров

Мать ребёнка: Акулина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Акулина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трофимов Максим Петров

Мать ребёнка: Акулина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Смерть
1837
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