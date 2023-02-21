Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Астафий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аграфена Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Крутое, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сафронов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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