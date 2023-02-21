Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Астафий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Емельян Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аграфена Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Петр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сафронов
Смерть
Неизвестно