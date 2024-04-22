Сысина (Груздева) Аполлинария Маркелова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
10.07.1870
Дочь: Сысина Мария Никифорова
Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
25.08.1871
Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
25.08.1883
Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
08.01.1973
Дочь: Агния Никифорова
Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов
Смерть
Неизвестно