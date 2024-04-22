Сысина (Груздева) Аполлинария Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысина (Груздева) Аполлинария Маркелова

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Груздев Маркел Андреев

Мать: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
02.02.1870

Муж: Сысин Никифор Семёнов

Рождение ребёнка
10.07.1870

Дочь: Сысина Мария Никифорова

Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Сысин Павел Никифоров

Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Сысин Павел Никифоров

Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.01.1973

Дочь: Агния Никифорова

Отец ребёнка: Сысин Никифор Семёнов

Иваново, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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