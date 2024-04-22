Груздева Клеопатра Николаева
Место рождения
Дата рождения17.10.1829
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1829
Отец: Николай Васильев
Мать: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
11.01.1848
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сысина Аполлинария Маркелова
Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Груздев Матфей Маркелович
Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1855
Сын: Груздев Варфоломей Маркелович
Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев
Рождение ребёнка
15.07.1855
Сын: Груздев Анфиноген Маркелов
Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев
Смерть
После 1885