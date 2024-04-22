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Груздева Клеопатра Николаева

Место рождения

Шихино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

17.10.1829

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1829

Отец: Николай Васильев

Мать: Евдокия Стефанова

Шихино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
11.01.1848

Муж: Груздев Маркел Андреев

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сысина Аполлинария Маркелова

Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Груздев Матфей Маркелович

Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Груздев Варфоломей Маркелович

Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.07.1855

Сын: Груздев Анфиноген Маркелов

Отец ребёнка: Груздев Маркел Андреев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1885
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