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Груздев Маркел Андреев

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

27.12.1829

Дата смерти

26.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1829

Отец: Андрей Григорьев

Мать: Акулина Дмитриева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
11.01.1848

Жена: Груздева Клеопатра Николаева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сысина Аполлинария Маркелова

Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Груздев Матфей Маркелович

Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.06.1855

Сын: Груздев Варфоломей Маркелович

Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.07.1855

Сын: Груздев Анфиноген Маркелов

Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
26.03.1892
Хрустово, Свердловский район, Северный край
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