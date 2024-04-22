Груздев Маркел Андреев
Место рождения
Дата рождения27.12.1829
Дата смерти26.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1829
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Акулина Дмитриева
Бракосочетание
11.01.1848
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сысина Аполлинария Маркелова
Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Груздев Матфей Маркелович
Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева
Рождение ребёнка
03.06.1855
Сын: Груздев Варфоломей Маркелович
Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева
Рождение ребёнка
15.07.1855
Сын: Груздев Анфиноген Маркелов
Мать ребёнка: Груздева Клеопатра Николаева
Смерть
26.03.1892