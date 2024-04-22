Сысин Никифор Семёнов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
10.07.1870
Дочь: Сысина Мария Никифорова
Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова
Рождение ребёнка
25.08.1871
Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова
Рождение ребёнка
25.08.1883
Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова
Рождение ребёнка
08.01.1973
Дочь: Агния Никифорова
Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова
Смерть
Неизвестно