Сысин Никифор Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысин Никифор Семёнов

Сысин Никифор Семёнов

Место рождения

Иваново, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Сысина Аполлинария Маркелова

Рождение ребёнка
10.07.1870

Дочь: Сысина Мария Никифорова

Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Сысин Павел Никифоров

Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Сысин Павел Никифоров

Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова

Иваново, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.01.1973

Дочь: Агния Никифорова

Мать ребёнка: Сысина Аполлинария Маркелова

Иваново, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close