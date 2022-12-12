Егорова Раиса (Суханова) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Раиса (Суханова) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1880 по 1890

Дата смерти

Около 1963

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1890

Отец: Суханов Александр Федорович

Мать: Суханова Мария Максимовна

Бракосочетание
?.01.1906 ст.

Муж: Егоров Александр Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Прихожане Архистратига Михаила в Ямской слободе
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Сын: Егоров Павел Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Егоров Николай Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.

Дочь: Егорова Александра Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
метрика с ошибками - мать - законная жена Фаина Александровна, досадная ошибка не даст родство - не получить справку о смерти, смене фамилии...
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Сын: Егоров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Около 1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
в 1942 году проживала в Вологде с дочерью Александрой Александровной, внучкой - Ниной Александровной, 1936 гр. , в двухэтажном деревянном доме № 12, недалеко от вокзала. Приняла семью сына Николая (... Показать все
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