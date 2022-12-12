Егорова Раиса (Суханова) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1880 по 1890
Дата смертиОколо 1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1890
Бракосочетание
?.01.1906 ст.
Прихожане Архистратига Михаила в Ямской слободе
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Сын: Егоров Павел Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Егоров Николай Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.
Дочь: Егорова Александра Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович
метрика с ошибками - мать - законная жена Фаина Александровна, досадная ошибка не даст родство - не получить справку о смерти, смене фамилии...
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Сын: Егоров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Павлович
Смерть
Около 1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
в 1942 году проживала в Вологде с дочерью Александрой Александровной, внучкой - Ниной Александровной, 1936 гр. , в двухэтажном деревянном доме № 12, недалеко от вокзала. Приняла семью сына Николая (... Показать все