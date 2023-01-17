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Егоров Александр Павлович

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Место рождения

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Егоров Павел Антонович

Мать: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
?.01.1906 ст.

Жена: Егорова Раиса Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Прихожане Архистратига Михаила в Ямской слободе
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Егоров Николай Александрович

Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.

Дочь: Егорова Александра Александровна

Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
метрика с ошибками - мать - законная жена Фаина Александровна, досадная ошибка не даст родство - не получить справку о смерти, смене фамилии...
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.

Сын: Егоров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
До 1919
служил в царской армии, попал в плен - в ИВ записано - "в плену". семья в Вологодском уезде, Спасской волости, дер Бобылино, метрики в Арх МИхаила в Ямской Слободе -жена Раиса Александровна, дети - 3... Показать все
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