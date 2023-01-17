Егоров Александр Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Егоров Павел Антонович
Мать: Егорова Евдокия Павловна
Бракосочетание
?.01.1906 ст.
Прихожане Архистратига Михаила в Ямской слободе
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Егоров Николай Александрович
Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1909 ст.
Дочь: Егорова Александра Александровна
Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна
метрика с ошибками - мать - законная жена Фаина Александровна, досадная ошибка не даст родство - не получить справку о смерти, смене фамилии...
Рождение ребёнка
18.02.1913 ст.
Сын: Егоров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Егорова Раиса Александровна
Смерть
До 1919
служил в царской армии, попал в плен - в ИВ записано - "в плену". семья в Вологодском уезде, Спасской волости, дер Бобылино, метрики в Арх МИхаила в Ямской Слободе -жена Раиса Александровна, дети - 3... Показать все