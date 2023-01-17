Суханов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1880 по 1890
Дочь: Егорова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Суханова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Егорова Анна Александровна
Мать ребёнка: Суханова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
от порока сердца