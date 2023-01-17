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Суханов Александр Федорович

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Место рождения

Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
С 1880 по 1890

Дочь: Егорова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Суханова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Егорова Анна Александровна

Мать ребёнка: Суханова Мария Максимовна

Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Мария Максимовна

Смерть
1912
Баранково, Турундаевская волость, Вологодский уезд
от порока сердца
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