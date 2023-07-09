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Ковязин Елисей Никифорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ковязин Никифор Яковлевич

Мать: Ковязина (Путятина) Акулина Митрофановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ковязин Семен Едисеевич

Мать ребёнка: Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ковязина Прасковья Елисеевна

Мать ребёнка: Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ковязин Дмитрий Елисеевич

Мать ребёнка: Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ковязина Анисья Елисеевна

Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1774

Жена: Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна

Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Андрей Бабин и Сергей Путятин
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ковязин Калина Елисеевич

Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьякон ... Показать все
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ковязина Марфа Елисеевна

Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ковязин Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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