Ковязин Елисей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ковязина Прасковья Елисеевна
Мать ребёнка: Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ковязин Дмитрий Елисеевич
Мать ребёнка: Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ковязина Анисья Елисеевна
Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна
Бракосочетание
1774
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Андрей Бабин и Сергей Путятин
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьякон ... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ковязина Марфа Елисеевна
Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна
Смерть
Неизвестно