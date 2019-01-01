город Благодарный, город Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Благодарный

Благодарненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
425Село Благодарное.на р. Буйвале.7281031372894великороссы, малороссыправославныеЦерквей 5, народное штатное училище 1, хлеб. общест. магазинов 3, водяных Мельниц 4, питейных домов 3, трактир 1, лавок 15. Ярмарки две - в день Св. Троицы и Николаевская Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Новогригорьевский уезд, Благодарненская волость
село Благодарное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Благодарненский район
13055Благодарныйгород45°06'43°27'L-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Благодарненский
7705000001г Благодарный#Н/Д
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