Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ковязина Анисья Елисеевна
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьякон ... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ковязина Марфа Елисеевна
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Смерть
Неизвестно