Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Быковская) Евдокия Гордеевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Елисей Никифорович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ковязина Анисья Елисеевна

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ковязин Калина Елисеевич

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №10, метрическая книга за 1779 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были дьякон ... Показать все
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ковязина Марфа Елисеевна

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ковязин Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Благодарный, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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