Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Елисей Никифорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ковязин Семен Едисеевич

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ковязина Прасковья Елисеевна

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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