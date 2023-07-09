Ковязина (Перова) Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ковязина Прасковья Елисеевна
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Смерть
Неизвестно