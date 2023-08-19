Ковязина (Путятина) Акулина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Путятина) Акулина Митрофановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путятин Митрофан Владимирович

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Ковязин Елисей Никифорович

Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Викулина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ковязина Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Самуил Никифорович

Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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