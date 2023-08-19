Ковязина (Путятина) Акулина Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Путятин Митрофан Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ковязин Елисей Никифорович
Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Викулина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ковязина Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковязин Самуил Никифорович
Отец ребёнка: Ковязин Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно