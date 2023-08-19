Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ковязин Дмитрий Елисеевич
Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1774
Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Андрей Бабин и Сергей Путятин
Смерть
Неизвестно