Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Монаенкова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ковязин Дмитрий Елисеевич

Отец ребёнка: Ковязин Елисей Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1774

Муж: Ковязин Елисей Никифорович

Брак: запись о браке №2, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Андрей Бабин и Сергей Путятин
Смерть
Неизвестно