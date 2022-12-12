Шаманин Филипп Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Шаманин Федосей Герасимович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаманина Марфа Ильинична
Смерть
До 1763