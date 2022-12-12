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Шаманин Филипп Федосеевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Шаманин Федосей Герасимович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шаманин Илья Филиппович

Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Шаманина Марфа Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманина Марфа Ильинична

Смерть
До 1763
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