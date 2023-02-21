Шаманина Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Елена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шаманин Патракей Федосеевич

Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1701

Муж: Шаманин Федосей Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Екатерина Федосеевна

Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Шаманин Филипп Федосеевич

Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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