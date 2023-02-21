Шаманина Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Шаманин Патракей Федосеевич
Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович
Бракосочетание
До 1701
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Екатерина Федосеевна
Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Шаманин Филипп Федосеевич
Отец ребёнка: Шаманин Федосей Герасимович
Место жительства
1717
Смерть
Неизвестно