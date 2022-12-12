Шаманин Федосей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Шаманин Патракей Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Шаманин Филипп Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Смерть
Неизвестно