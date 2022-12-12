Шаманин Федосей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманин Федосей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Шаманин Патракей Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Шаманин Филипп Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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