Шаманина Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1647
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1664
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Шаманин Федосей Герасимович
Отец ребёнка: Шаманин Герасим Фокиевич
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Шаманин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Шаманин Герасим Фокиевич
Место жительства
1717
Смерть
Неизвестно