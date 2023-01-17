Шаманина Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1637 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1664

Муж: Шаманин Герасим Фокиевич

Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Шаманин Федосей Герасимович

Отец ребёнка: Шаманин Герасим Фокиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Шаманин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Шаманин Герасим Фокиевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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