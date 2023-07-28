Шаманина (Суханова) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Суханова) Марфа Ильинична

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Суханов Илья Прохорович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Упомянута как сродная сестра Ивана Ивановича Суханова из д. Ефремковская
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шаманин Илья Филиппович

Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманин Филипп Федосеевич

Смерть
Неизвестно