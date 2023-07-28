Шаманина (Суханова) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Суханов Илья Прохорович
Мать: не указана
Упомянута как сродная сестра Ивана Ивановича Суханова из д. Ефремковская
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Шаманин Филипп Федосеевич
Место жительства
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно